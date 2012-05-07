Лікарі Качанівської колонії встановили, що стан здоров’я Тимошенко задовільний

Харків. 7 травня. УНІАН. Сьогодні лікарі Качанівської виправної колонії відвідали екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у Державній пенітенціарній службі України, під час спілкування із засудженою їй було виміряно артеріальний тиск та температуру тіла. Стан здоров’я засудженої є задовільним і таким, що відповідає перебігу її захворювання. Скарг чи заяв від Ю.Тимошенко на адресу адміністрації установи не надходило.

ДПтС додатково інформує, що сьогодні ввечері очікується прибуття до Харкова провідного лікаря клініки «Шаріте» (Берлін), якого порекомендувала німецька сторона для проведення курсу реабілітації Ю.Тимошенко спільно німецькими й українськими лікарями у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

Як нагадали у ДПтС, раніше під час спілкування з лікарями Ю.Тимошенко попередньо надала згоду на переведення її до стаціонарного закладу «Укрзалізниці» з 8 травня. Крім того, у ході спілкування з німецькими лікарями Ю.Тимошенко заявила про наміри розширити свій раціон харчування.

У ДПтС зауважили, що жодних заяв про оголошення голодування до керівництва установи від Ю.Тимошенко офіційно не надходило, проте у ЗМІ повідомлялось, що вона вживає лише сік та воду.