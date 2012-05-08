Тимошенко схудла на 10 кілограмів, каже донька

Харків. 8 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, внаслідок 20-денного голодування схудла приблизно на 10 кілограмів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською колонією заявила донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

Вона зазначила, що внаслідок голодування фізичний стан Ю.Тимошенко значно погіршився, зокрема, вона перебуває у переднепритомному стані. «Мама знаходиться в переднепритомному стані, у неї температура тіла впала, вона дуже схудла, тобто на вигляд близько 10 кг», - сказала Є.Тимошенко.

Вона підкреслила, що Ю.Тимошенко погодилась на переїзд до харківської лікарні «Укрзалізниці» за умови, якщо її буде лікувати німецький фахівець, невропатолог Лутц Хармс.

За словами доньки екс-прем’єра, у разі перевезення Ю.Тимошенко до лікарні, розпочнеться під керівництвом Л.Хармса її виведення з голодування, а вже після цього розпочнеться повноцінна реабілітація.

«Одразу не вийде почати лікування через голодування. Доктор Хармс спробує вивести маму з голодування, і на це буде потрібно від 10 днів до 2 тижнів. Після цього можна розпочинати терапію», - зазначила Є.Тимошенко.

Вона, посилаючись на Л.Хармса, зазначила, що якщо лікування не розпочнеться найближчим часом, то це може привести до інвалідізації Ю.Тимошенко.

Донька екс-прем’єра висловила сподівання, що завтра Ю.Тимошенко буде госпіталізована до стаціонару лікарні «Укрзалізниці», де Л.Хармс розпочне реабілітацію Ю.Тимошенко.

Як повідомлялося, Ю.Тимошенко 20 квітня оголосила голодування на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.

За словами захисника Ю.Тимошенко Сергія Власенка, Ю.Тимошенко перед початком голодування важила 59 кілограмів.