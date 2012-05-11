Бережна привітала школярів із закінченням навчального року

Харків. 11 травня. УНІАН. Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ірина Бережна привітала учнів Московського та Київського районів Харкова із закінченням навчального року.

Звертаючись до присутніх народний депутат відзначила, що для неї величезна честь розділити зі всіма це свято.

«У першу чергу, випускники, я б хотіла звернутися до вас. Я бачу на ваших обличчях хвилювання, і я розумію, чому ви хвилюєтеся. Саме сьогодні ви розлучаєтеся з дитинством, ви стоїте на порозі самостійного дорослого життя. Я щиро бажаю вам перемог та реалізації поставлених цілей. Окреме спасибі хочу сказати батькам і вчителям. Кожна перемога учнів - це й ваша перемога. Коли б не ваші зусилля, ваші прагнення, ваша безкорисливість, наші діти не були б сьогодні такі щасливі», - передає слова І.Бережної прес-служба народного депутата.

Фото прес-служби І.Бережної