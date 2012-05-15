Харків. 15 травня. УНІАН. З 1 травня середній розмір пенсій в Харківській області збільшився до 1408 грн.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на прес-конференції начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктор Ачкасов.

За його словами, середнє збільшення пенсії по Харківській області на сьогодні становить 136,4 грн. Пенсії збільшені для 715 тис. 643 осіб (всього в області проживе 812 тис. пенсіонерів). Середній розмір пенсії по області у травні становить 1408 грн.

За його інформацією, збільшення в розмірі від 50 до 100 грн. відбулося для 540 тис. 699 осіб, від 100 до 150 грн. - 61 тис. 222 осіб, від 150 до 200 грн. - 18 тис. 810 осіб, 200-250 грн. - 26 тис. 851 осіб, 250-300 грн. - 25 тис. 657 осіб, 300-350 грн. - 14 тис. 146 осіб, 350 -400 грн. - 8 тис. 428 осіб, більше 400 грн. - 19 тис. 833 осіб.

У зв`язку з цим потреба області на виплату пенсій у травні зросла на 101 млн. грн. (у квітні становила 1 млрд. 54 млн. грн.). «Обсяг власних надходжень обласного управління Пенсійного фонду» за 4 міс. 2012 року збільшити на 350 млн. грн., тому збільшення потреби для Пенсійного фонду не є проблемою. Вже виплачено 50% пенсій за травень», - зазначив В.Ачкасов.

Як розповіла заступник начальника управління Тетяна Піпченко, підвищення пенсій торкнулося пенсіонерів, яким призначені пенсії згідно з такими законами: «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», «Про пенсійне забезпечення».

Пенсіонери, які мають повний стаж (чоловіки - 25 років, жінки - 20 років), отримали підвищення до пенсії по 100 грн., з неповним - не менше 50 грн., з відсутнім - по 30 грн.

Також пенсіонерам, яким пенсії призначені або перераховані до 2008 року, проведений новий розрахунок пенсій з урахуванням середньої заробітної плати в розмірі 1197,91 грн. (до 2008 року - 928 грн.). Для тих, кому призначена пенсія відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» середній розмір зарплати становить 1351 грн.

Крім того, проведено перерахунок доплат до пенсій учасникам війни, жертвам нацистських переслідувань та їхнім сім`ям. Підвищення учасникам війни, жертвам нацистських переслідувань збільшені з 10% до 15% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, підвищення учасникам війни, нагородженим орденами і медалями - з 15% до 20%. Також збільшені доплати членам сімей померлих військовослужбовців - до 42% прожиткового мінімуму непрацездатних громадян.