Харків’янин «замінував» аеропорт після сварки з дівчиною

Харків. 15 травня. УНІАН. Міліція встановила особу, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту «Харків».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, анонімний дзвінок до оператора спецлінії «102» 12 травня зробив 25-річний непрацюючий мешканець Харкова.

На місце події виїжджало керівництво Головного управління МВС України в Харківській області, Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Харківській області, працівники лінійного відділу міліції в аеропорту, Cлужби безпеки України, вибухотехнічної та кінологічної служб, рятівники МНС, бригади швидкої допомоги. Огляд місця події проводився з 15.50 до 16.35. Було оглянуто пасажирський термінал та прилеглу до аеровокзалу територію загальною площею близько 11 тис. кв. метрів, евакуйовані близько 300 осіб. Рух літаків здійснювався згідно графіку.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції було встановлено, що невідомий здійснив телефонний дзвінок з квартири, розташованої по проспекту Гагаріна. Чоловік, який здійснив дзвінок, знаходився вдома. Заперечувати свою вину він не став та пояснив, що хибне повідомлення зробив після того, як посварився зі своєю дівчиною. З нею він спілкувався через соціальну мережу в Інтернет-кафе. Посварившись, випив пляшку пива, щоб поліпшити настрій, а повернувшись додому, вирішив зателефонувати до міліції та повідомити про замінування. Чоловік був затриманий та доставлений до чергової частини Комінтернівського райвідділу міліції.

Слідчим відділом Комінтернівського РВ за фактом хибного повідомлення порушено кримінальна справа за ч.2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно), що карається позбавленням волі терміном від 2 до 7 років. Речові докази вилучені.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 12 травня, через анонімний дзвінок приблизно з 15.40 було тимчасово призупинено роботу Міжнародного аеропорту «Харків». Керівництво аеропорту та його компетентні служби провели всі застережні заходи для евакуації пасажирів. З 16.40 аеропорт працював у звичному режимі. Літак рейсу «Київ - Харків» о 16.01 без проблем приземлився в аеропорту.