19 харківських спортсменів здобули ліцензії на Олімпійські ігри-2012

Харків. 15 травня. УНІАН. 19 спортсменів Харківської області вибороли ліцензії на участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Про це повідомив в інтерв`ю телеканалу «Оріон» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, всього за прогнозами фахівців область може розраховувати на 25-30 ліцензій.

«Боротьба триває. Сподіваюся, найближчим часом область отримає нових учасників Олімпіади. Ми вважаємо, що наші спортсмени найсильніші і гідні боротися за найвищі місця», - передає слова М.Добкіна сайт ОДА.