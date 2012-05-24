У Харкові пройдуть Дні Криму

Харків. 24 травня. УНІАН. З 28 по 30 травня у Харкові проходитимуть Дні Криму.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Дні проводяться з метою презентації економічних та туристичних можливостей Автономної республіки Крим, а також для розширення співробітництва між Харківщиною та АРК.

В рамках заходів відбудеться зустріч делегації Криму з керівництвом регіону, керівниками великих туристичних підприємств та директорами теле- і радіокомпаній.

Крім того, програмою передбачено проведення Workshop для туроператорів регіону з презентацією Криму за участю провідних лікарів-курортологів, представників туроператорів Криму і баз розміщення, та семінари для лікарів на тему: «Профільна реабілітація в оздоровницях Криму». Також в рамках Днів Криму для харків’ян будуть презентовані експозиції музеїв Криму, а також джазова програма «Кримський джаз-бриз».