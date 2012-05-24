У Харкові двірникові дали 7 років за шахрайство

Харків. 24 травня. УНІАН. У Харкові двірника комунального підприємства «Харківблагоустрій» засуджено до тривалого тюремного строку за шахрайство в особливо великих розмірах.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури Андрія Гончаренка.

За його даними, з жовтня 2006 по липень 2007 року 46-річна жінка-двірник умовила 15 мешканців Харкова оформити кредити на загальну суму близько 210 тис грн, якими вона в подальшому заволоділа та розпорядилася на власний розсуд.

Крім цього, жінка, підробляючи документи, неодноразово оформлювала кредити у різних банках Харкова на загальну суму понад 45 тис грн, повертати які не мала наміру.

Київський районний суд Харкова визнав раніше неодноразово судимого двірника винною у скоєнні шахрайських дій в особливо великих розмірах та засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.