Харків. 30 травня. УНІАН. Страви харківських кулінарів визнані найкращими у Європі

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, такі результати VII Міжнародного конкурс кулінарного мистецтва «Фієста смаку та відпочинку», який проходив 11- 18 травня в Іспанії на острові Тенерифе.

Участь у конкурсі взяли шеф-кухарі та провідні фахівці VIP-ресторанів Польщі, України, Росії, Азербайджану, Іспанії. Напередодні проведення Євро-2012 обмінятися досвідом використання технологій, впровадження сучасних форм і методів обслуговування в ресторанному бізнесі за підтримки Харківського організаційно-методичного центру туризму мали можливість і харківські кулінари.

Кращі шеф-кухарі визначалися у 7 номінаціях, і в кожній з них команда Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ отримала нагороди:

золота медаль – у номінації «Карвінг з овочів та фруктів»;

срібна медаль – у номінації «Блюдо з гідробіонтів»;

срібна медаль – у номінації «Страва етнічної кухні»;

бронзова медаль – у номінації «Паста»;

бронзова медаль – у номінації «Традиційний хліб»;

бронзова медаль – у номінації «Блюдо з баранини»;

бронзова медаль – у номінації «Ресторанний десерт»

Фото сайту ХОДА