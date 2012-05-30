Оголошено переможців міського конкурсу «Молода сім'я року»

Харків. 30 травня. УНІАН. У Харкові визначено переможців міського конкурсу «Молода сім`я року»

Цього року у конкурсі взяли участь сім`ї з дев`яти районів Харкова. Всі вони пройшли попередні відбіркові тури. На фінальному етапі змагань учасники продемонстрували відео-презентацію «Наша історія любові» і творчий номер «Моя сім`я - моя гордість».

Переможцем конкурсу стала наймолодша багатодітна сім`я Станіслава та Світлани Лущ із Київського району Харкова. Як уточнили організатори, жюрі виявилося одностайним у своєму рішенні.

«Мені особливо приємно, що сьогодні в конкурсі виграла молода пара Станіслава і Світлани, яка представляла Київський район міста, - сказала під час церемонії нагородження народний депутат України Ірина Бережна. - Це дуже творча сім`я. Обидва режисери, шалено талановиті, і всі ми в цьому сьогодні переконалися».

Призерами у спеціальній номінації «Краща багатодітна молода сім`я» стали Наталія та Олександр Сорокіни, які виховують двох синів.

Усі переможці конкурсу отримали спеціальні подарунки від І.Бережної - побутову техніку, повідомляє прес-служба народного депутата.

«Цей конкурс ще раз довів, що в Харкові живуть чудові люди. Добрі, цілеспрямовані, талановиті, дбайливі, такі, що поважають сімейні цінності. Я від щирого серця зичу парам пронести їхню любов крізь усе життя. Хай їхні діти будуть здоровими, щасливими і ростуть на радість мамі з татом і всім нам!», - сказала І.Бережна.