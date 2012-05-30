Добкін пояснив позицію Президента щодо ровитку малого та серднього бізнесу

Харків.30 травня. УНІАН. Питання створення максимально сприятливих умов для роботи та розвитку малого і середнього бізнесу активно обговорюється на рівні всієї країни і вимагає якнайшвидшого вирішення.

Зокрема, відповідні доручення керівникам регіонів, а також профільних структур були направлені Президентом України Віктором Януковичем.

Про це сказав сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін у ході наради з питання створення сприятливих умов для малого і середнього бізнесу та органів місцевого самоврядування і взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами.

«24 травня відбулося засідання Ради регіонів України під головуванням Президента України Віктора Януковича, на якому було розглянуто питання створення сприятливих умов для роботи малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Відкриваючи нараду, Президент України підкреслив, що мова йде про актуальні питання розвитку країни та якості життя громадян. В ході наради обговорювався ряд питань, які стосуються покращення життя людей, підвищення рівня соціального захисту, створення належних умов для діяльності малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування, а також функціонування інститутів громадянського суспільства», - повідомив М.Добкін.

За його словами, у ході засідання Ради регіонів глава держави звернув особливу увагу всіх присутніх на зловживання різних контролюючих органів, які надмірними перевірками заважають розвитку підприємництва в країні.

«Створення сприятливих умов для малого та середнього бізнесу - це проблема державного масштабу. Сьогодні, коли за різними напрямками ініційовано велику кількість перетворень, які ми повинні провести в нашій країні, з`являється сприятливе поле для всіляких зловживань як правоохоронних органів, так і контролюючих. Президент наголосив на цій проблемі та поставив завдання всім компетентним керівникам у найкоротші терміни навести порядок і змінити ситуацію. Головне завдання міліції, податкової служби, різних інспекцій, які у нас є, - це не лише виявлення порушень, а й профілактика їх, попередження», - передає слова М.Добкіна прес-служба облдержадміністрації.