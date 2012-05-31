За 3 місяці в Харківському перинатальному центрі народилося 220 дітей

Харків. 31 травня. УНІАН. За 3 місяці в Харківському регіональному перинатальному центрі народилося 220 дітей.

Як повідомляє сайт ХОДА, про це під час відеоконференції для роз`яснення та обговорення пріоритетів урядової політики, цілей і змісту соціально-економічних реформ на тему: «Впровадження ініційованого Президентом України Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства» поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма.

За його даними, у період з 2 березня по 30 травня року в Харківському регіональному перинатальному центрі при Обласній клінічній лікарні народилося 220 дітей: 95 дівчаток та 125 хлопчиків. Кількість пологів – 215, 186 жінок з тяжкою патологією. 191 породілля – з районів області.

Всього за цей період у перинатальний центр поступило 989 жінок. Гінекологічне відділення – 585 жінок, проведено 303 операції, з них більше 60% – ендоскопічні. Пологове відділення – 137 жінок. Відділення патології вагітності – 267 вагітних, з них 94,5% жительки районів області.