Харківський авіазавод поставить у Росію комплекти для 6 літаків Ан-140

Харьков. 31 мая. УНИАН. Харьковское государственное авиационное производстенное предприятие (ХГАПП) осуществит поставку в Самару (Росийская Федерация) комплектующих для шести пассажирских самолетов Ан-140-100.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губератора Андрея Моченкова, поставки на российское предприятие будут осуществляться в рамках контракта, пописанного между ХГАПП и ОАО «Авиакор - авиационный завод» (Самара).

По словам А.Моченкова, работы ведутся за счет авансового платежа заказчика. В текущем году планируется поставить в Самару три комплекта, а оставшиеся три - в 2013 г.

Помимо этого, сообщил А.Моченков, ХГАПП продолжает работу над выполнением заказа для Туркменистана, согласно которому один самолет отгружен заказчику в сентябре 2011 г., а второй планируется поставить в июне текущего года. Также в ближайшее время планируется начать работы по изготовлению самолета Ан-74 для Казахстана.

Как сообщал УНИАН, в рамках пописанных контрактов Харьковский авиазавод изготовляет для Туркменистана и Казахстана военно-транспортные самолеты Ан-74ТК-200.

Справка УНИАН. Самолеты модели Ан-140-100 и Ан-74ТК-200 разработаны киевским АНТК им. Антонова (Украина). Серийное производство машин осуществляет Харьковский авиазавод (ХГАПП, Украина).

ОАО «Авиакор - авиационный завод» (Самара, РФ) входит в холдинг «Русские машины», объединяющий машиностроительные активы группы «Базовый элемент».

На снимке: самолет производства Харьковского авиазавода.

Фото Андрея КРАВЧЕНКО