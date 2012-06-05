Харківська ОДА і Укроборонпром підписали договір про співпрацю

Харків. 5 червня. УНІАН. Харківська обласна державна адміністрація і Державний концерн «Укроборонпром» підписали договір про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, договір підписаний минулого тижня. Губернатор зазначив, що створена робоча група, до якої входять по 4 представники від «Укроборонпрому» та Харківської облдержадміністрації.

За словами М.Добкіна, робоча група формуватиме плани реструктуризації промислових підприємств, які входять до структури «Укроборонпрому» і знаходяться на території області, та ухвалювати рішення щодо подальшої їхньої роботи. «Робоча група має найвищі повноваження», - підкреслив М.Добкін.

Він також зазначив, що сьогодні «Укроборонпром» особливу увагу приділяє Держпідприємству «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка», який має значну заборгованість із зарплати. За словами губернатора, «Укроборонпром» виділив 2 млн грн безпроцентної позики заводу ім. Т. Шевченка для стабілізації економічного стану підприємства.