У 'ПриватБанку' подешевшав євро: актуальний курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 21 вересня, не змінився і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 10 копійок і складає 51,70 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок впав на 21 копійку і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився без змін і становить 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 21 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня знову посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок було встановлено на рівні 51,19 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Курс долара до гривні в банках 21 вересня зріс на 5 копійки і складає 45,01 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,45 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,79 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 51,06 гривні за євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що протягом 21-27 вересня курс долара в Україні перебуватиме в межах 44,4-44,8 грн., а курс євро становитиме 51,5-52,5 грн.

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