В Ізюмі міліція затримала 74-річного рецидивіста

Харків. 12 червня. УНІАН. У Ізюмі Харківської області за підозрою у скоєнні квартирної крадіжки затримано 74-річного рецидивіста.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Чоловік у квітні цього року, підібравши ключі від квартири, викрав з помешкання 54-річної ізюмчанки 200 грн та два мобільні телефони. За цим фактом міліція порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Кримінального Кодексу України.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили відбитки пальців рук. Як виявилося, чоловік, якому вони належать, вже неодноразово був засуджений за скоєння квартирних крадіжок. Достатньо довго міліціонери не могли знайти зловмисника, оскільки він не мав постійного місця мешкання.

74-річного рецидивіста було затримано на одній з вулиць Ізюму під час проведення оперативно-розшукових заходів. Крадій свою провину не заперечував і зізнався у скоєному.

«Домушник» затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Проводиться перевірка його причетності до інших крадіжок.