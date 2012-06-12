Голландія дякує Харкову за прийом футбольних фанів

Харків. 12 червня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Голландії висловило вдячність українській стороні за організацію перебування нідерландських уболівальників Євро-2012 у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час екскурсії кемпінгом голландських уболівальників «Оранж-кемп» на території Журавлівського гідропарку в Харкові повідомив журналістам директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради Олександр Нечипоренко, говорячи про висвітлені у ЗМІ проблеми з розміщенням деяких уболівальників Голландії.

«Нідерландська сторона вважає дії української сторони адекватними. Представник МЗС Голландії висловили вдячність українській стороні за прекрасну організацію перебування нідерландських уболівальників у Харкові та намагання захистити інтереси голландців належним чином», - сказав О.Нечипоренко.

Він підкреслив, що всі уболівальники, які прибули на матчі Євро-2012 у Харкові розміщені належним чином. «Усі влаштовані, усі нормальним чином розміщені, проблем там немає», - наголосив О.Нечипоренко.