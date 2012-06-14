Азаров у п’ятницю здійснить робочу поїздку на Харківщину

Харків. 14 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров у п’ятницю, 15 червня, здійснить робочу поїздку у Харківську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у програмі поїздки - участь М.Азарова у церемонії введення в експлуатацію нової компресорної установки на Червонодонецькій компресорній станції, ознайомлення з роботою державного підприємства «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» та українсько-російського технопарку «Слобожанщина».

Очікується також, що прем`єр-міністр візьме участь в урочистостях з нагоди Дня медичного працівника і зустрінеться з представниками преси.