Україні необхідно реанімувати старі газові свердловини – Азаров

11:59, 15 червня 2012
Харьків
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Харків. 15 червня. УНІАН. Україні необхідно реанімувати старі газові свердловини.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому прем’єр-міністр України Микола Азаров наголосив під час відкриття Червонодонецької дотискуючої компресорної станції ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на Харківщині.

За його словами, старі технології дозволяли видобувати з газоносних родовищ близько 30% газу. М.Азаров підкреслив, що новітні дотискуючі компресорні станції дозволяють збільшити обсяги видобутку газу.

«Близько 70% газу ще є. Наше завдання - реанімувати старі свердловини», - сказав М.Азаров.

Він додав, що для забезпечення енергетичної незалежності України влада продовжить розвивати газовидобувну галузь. Зокрема, за словами М.Азарова, цього року розпочнеться буріння свердловини на морському шельфі.

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