УЄФА може покарати Німецький ФС за поведінку фанів на «Металісті»
17:01, 15 червня 2012Харьків
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На стадіоні палили фаєри
Харків. 15 червня. УНІАН. Проти Німецького футбольного союзу (НФС) порушена дисциплінарна справа через інцидент, пов`язаний із глядачами матчу Німеччина - Нідерланди, який відбувся 13 червня у Харкові на стадіоні «Металіст» .
Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті УЄФА.
«УЄФА сьогодні підтвердив, що проти Німецького футбольного союзу (НФС) порушена дисциплінарна справа через інцидент, пов`язаний із глядачами матчу групи В Німеччина - Нідерланди в Харкові. НФС відповідатиме за використання піротехніки його фанами. Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне справу в понеділок, 18 червня», - йдеться у повідомленyні.
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