УЄФА може покарати Німецький ФС за поведінку фанів на «Металісті»

Харків. 15 червня. УНІАН. Проти Німецького футбольного союзу (НФС) порушена дисциплінарна справа через інцидент, пов`язаний із глядачами матчу Німеччина - Нідерланди, який відбувся 13 червня у Харкові на стадіоні «Металіст» .

Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті УЄФА.

«УЄФА сьогодні підтвердив, що проти Німецького футбольного союзу (НФС) порушена дисциплінарна справа через інцидент, пов`язаний із глядачами матчу групи В Німеччина - Нідерланди в Харкові. НФС відповідатиме за використання піротехніки його фанами. Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне справу в понеділок, 18 червня», - йдеться у повідомленyні.