Розпочалася сесія обласної ради

Харків. 21 червня. УНІАН. У Будинку рад розпочалося пленарне засідання XІІІ сесії Харківської обласної ради VI скликання.

До порядку денного внесено понад 40 питань.

Зокрема, депутати мають розглянути питання про внесення змін до Програми залучення інвестицій до Харківської області на період до 2015 року, внести зміни до комплексної Програми розвитку гуманітарної сфери, а також до обласної соціальної Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зміни до бюджету області на 2012 рік.

Також депутати планують внести зміни до низки обласних програм, розглянути кадрові та майнові питання, затвердити зміни у складі постійних комісій, повідомляє сайт обласної ради.