В УЄФА високо оцінили рівень надання медичної допомоги на стадіонах Євро-2012

Харків. 21 червня. УНІАН. Медичний комітет УЄФА високо оцінив рівень надання медичної допомоги на стадіонах Євро-2012, в тому числі, на харківському стадіоні «Металіст».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на сесії обласної ради заступник губернатора Ігор Шурма,

За його словами, голова Медичного Комітету УЄФА Мішель Д`Хооге зазначив, що послуги невідкладної медичної допомоги футболістам та уболівальникам на чемпіонаті Європи-2012 в Польщі та Україні відповідають необхідним стандартам УЄФА. Представники УЄФА під час проведення матчів Євро-2012 відвідали з перевіркою стадіони. Це був заключний етап перевірки роботи місцевих медичних служб та лікарів. Вимоги УЄФА додержуються на всіх стадіонах чемпіонату Європи. Перевірки показали, що стадіони відповідають вимогам для надання медичних послуг на вищому рівні. Послуги плануються і надаються згідно з вимогами, необхідними для такої великої і значущої події.