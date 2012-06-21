Фред передбачив перемогу Португалії
16:23, 21 червня 2012Харьків
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У Варшаві перший чвертьфінал Євро-2012
Харків. 21 червня. УНІАН. Тхір Фред у фан-зоні на площі Свободи у Харкові зробив передбачення щодо результату матчу Португалія - Чехія, який відбудеться сьогодні, 21 червня, у Варшаві.
Перед Фредом, як завжди, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, які беруть участь у першому матчі чвертьфіналу. Вибір тхора припав на збірну Португалії.
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