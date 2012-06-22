Тхір Фред передбачив результат матчу Греція - Німеччина

Харків. 22 червня. УНІАН. Тхір Фред в офіційній фан-зоні на площі Свободи у Харкові зробив прогноз щодо результату матчу Німеччина - Греція, який відбудеться сьогодні у Гданську.



Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служі Харківської міської ради.

Перед Фредом, як завжди, поставили дві миски з їжею і прапорцями країн, що беруть участь у матчі чвертьфіналу. Вибір тхора припав на збірну Німеччини.