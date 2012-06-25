На Харківщині очікується високий показник валового збору зерна

Харків. 25 червня. УНІАН. Незважаючи на погані погодні умови, через які загинула певна кількість озимих і ранніх зернових, в цілому валовий збір зерна на Харківщині очікується досить високим - 2 млн. 861 тис. тонн. Цього вдасться досягти завдяки великим посівам кукурудзи та інших пізніх зернових культур.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував під час обласного семінару-наради з питань організації збору ранніх зернових і зернобобових культур врожаю 2012 року директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Віталій Панов.

«Починаючи з осені минулого року, аграрії області зробили все можливе для того, щоб область зберегла за собою позиції одного з лідерів на зерновому ринку України. Тепер все залежить від двох чинників. Перший - як оперативно і організовано буде проведене збирання ранніх зернових культур. Другий - наскільки сприятливими для розвитку кукурудзи та інших пізніх культур будуть погодні умови другої половини літа. Якщо на другий фактор ми вплинути не в змозі, то перший цілком залежить від нас. У зв`язку з цим хочу сказати, що в даний час ми маємо всі передумови для проведення майбутніх жнив на найвищому рівні», - сказав В.Панов.