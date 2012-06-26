На Харкіщині за невиплати зарплат оштрафовано майже 1 тисячу директорів

Харків. 26 червня. УНІАН. За допущені порушення пенсійного законодавства оштрафовано майже 1 тисячу посадових осіб підприємств Харківської області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував під час засідання колегії заступник голови ОДА Ігор Шурма.

Він зазначив, що в області продовжує активно працювати тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

«За останній місяць на 53 засіданнях відповідних територіальних комісій заслухано 164 керівника підприємств-боржників, 81 з них попереджено про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення термінів виплати зарплати та невиконання графіків погашення заборгованості. За результатами проведеної роботи райдержадміністраціями та виконавчими органами міських рад міст обласного значення направлені матеріали щодо порушення законодавства про працю до: органів прокуратури - на 24 керівників підприємств; територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області - на 26 керівників підприємств», - повідомив І.Шурма.

За порушення пенсійного законодавства, повідомив також він, у цьому році подано матеріали на притягнення 14 керівників підприємств-боржників до кримінальної відповідальності, порушено 8 кримінальних справ.

Крім того, за допущені порушення пенсійного законодавства, у тому числі несвоєчасну сплату внесків, за травень 2012 р. було притягнуто до адміністративної відповідальності 165 посадових осіб (з початку року - 942 посадові особи). Сума накладених у травні штрафів становить 85,1 тис грн (з початку року - 499,9 тис грн).

Подано матеріали на розірвання контрактів та припинення трудових відносин з керівниками 3 підприємств (з початку року подано матеріали на керівників 38 підприємств, розірвано 2 контракти). За порушення законодавства з питань оплати праці у травні 2012 р. звільнено директора Державного інституту по проектуванню підприємств хімреактивів, препаратів та високочистих речовин «Діпрохімреактив».