В середу на сході зливи і грози

Харків. 26 червня. УНІАН. Протягом доби 27 червня суху погоду в більшості областей України зумовить антициклон, в східних областях, в Криму та Приазов`ї холодний фронт зумовить зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, похолоднішає на заході вночі до 7-13, день до 16-22, на півночі і в центрі вночі до 9-14 градусів, вдень 17-24, на сході і на півдні вночі до 12-19, вдень 22-27 градусів.

У північних областях: без істотних опадів. Температура знизиться вночі до 9-12 градусів, вдень до 17-22. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У південних областях: у Запорізькій області та в Криму короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали, 15-20 м/с. На Одещині та Миколаївщині без опадів. Температура знизиться вночі до 12-17 градусів, вдень 22-27. Вітер північно-східний, північний, 5-12 /с.

У східних областях: короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 15-20, вдень похолоднішає до 22-25 градусів. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У західних областях: без істотних опадів. Температура знизиться вночі до 7-13 градусів, вдень до 16-22. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У центральних областях: без опадів. Температура знизиться вночі до 9-16 градусів, вдень 19 - 25. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

Погода на курортах Криму 27 червня: в Євпаторії, Севастополі, Феодосії та Ялті вночі і вдень грозові дощі, місцями град, шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-19 градусів, вдень 26-28.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти і Одеси 26-27 градусів, у районі Євпаторії, Феодосії та Севастополя 24-25.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 27 червня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві без опадів. Температура знизиться вночі до 9-10 градусів, вдень до 19-22. Вітер північно-західний, західний, 5-12 м/с.