Фани залишили у Харкові під час Євро-2012 понад 11 мільйонів євро

Харків. 3 липня. УНІАН. Під час Євро-2012 у Харкові футбольні фани залишили понад 11 мільйонів євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов.

При цьому він наголосив, що підбивати підсумки фінансових надходжень від Євро-2012 зарано, але вже сьогодні попередньо можна сказати, що в ході поїздок на матчі європейської першості в Харкові один уболівальник витратив близько 100 євро.

Наводячи цифри, Ю.Сапронов зазначив, зокрема, що матчі на стадіоні «Металіст» подивилися понад 110 тисяч уболівальників.

За попередніми даними, загальна сума коштів, які витратили уболівальники, може становити 11 млн євро. Це витрати на проживання, транспорт, сувеніри, харчування.

Ю.Сапронов повідомив, що повна і детальна інформація про економічний ефект буде подана приблизно за місяць.

Як повідомляв УНІАН, загалом у Харкові пройшли три матчі групового етапу Євро-2012: 9 червня грали Нідерланди - Данія, 13 червня Нідерланди - Німеччина, 17 червня Нідерланди - Португалія.

За даними облдержадміністрації, на підготовку Харківської області до Євро-2012 було використано понад 13 млрд грн.