На Харківщині в каналі потонули батько з донькою

Харків. 9 липня. УНІАН. В Лозівському районі Харківської області при спробі перепливти канал потонули батько з донькою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила місцева телекомпанія «Сигма».

Чоловік з дитиною 5 липня повертався з Надеждівки у Тихопілля. Батько вирішив перепливти через канал, аби скоротити дорогу. Посеред каналу обоє пішли під воду. Трагедія сталася на очах у рідного дядька дівчинки. Рибаки, які стали очевидцями цієї події, розповіли правоохоронцям, що дитина опиралася батькові, однак він потягнув її у воду силоміць, йдеться у повідомленні.