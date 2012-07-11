Прокуратура перевіряє АТП, причетні до аварії за участю маршрутки і вантажівки

Харків. 11 липня. УНІАН. Прокуратура Харкова перевіряє автотранспортні підприємства, причетні до сьогоднішньої аварії за участю маршрутного автобусу та вантажного автомобіля з цистерною.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За дорученням прокуратури транспортна інспекція та автотехнічна інспекція ДАІ Харкова перевірять додержання ліцензійних умов пасажирських перевезень автотранспортного підприємства, законність діяльності обох АТП та технічний стан цистерни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Орджонікідзевському районі Харкова зіткнулися маршрутний автобус «Богдан» та вантажівка з цистерною для доставки води. Внаслідок ДТП смертельно травмовано жінку, яка була у кабіні вантажівки, та пасажирку рейсового автобусу. За уточненими даними ще 13 пасажирів автобусу та двох водії госпіталізовано.