Українські лікарі хочуть почути від німців, чому не вдається вилікувати Тимошенко

Харків. 11 липня. УНІАН. Група українських лікарів виступила з заявою, в якій вони висловили здивування відсутністю позитивних змін у стані здоров’я екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

«Німецьким лікарям не вдається вилікувати Юлію Тимошенко протягом тривалого часу. І їм потрібно дати звіт про це не лише пацієнту, але й пояснити публічно, в тому числі - медичній громадськості України», йдеться в заяві.

Лікарів клініки «Шаріте» закликають до діалогу, а також нагадують, що українські лікарі з Харкова звернулися до німецьких колег з пропозицією провести всебічний медичний консиліум, на якому з’ясувати принципи, методику, шляхи лікування пацієнтки, а за необхідністю надати консультативно-дорадчу допомогу.

«Ми, як й інші лікарі, бажаємо Юлії Тимошенко якнайшвидшого одужання. Але не можемо стояти осторонь подій, що зачіпають честь і гідність українських лікарів. Юлія Тимошенко не довірила стежити за своїм здоров’ям українським лікарям. Вона має на це право. Наскільки гідний цей вчинок - не нам судити, а громадянам.

Завдання лікарів - лікувати хворих, дотримуючись клятви Гіппократа. Упевнені, що наші колеги з клініки «Шаріте» сповідують ті ж самі принципи. Їхня репутація занадто дорога, щоб нею розплачуватися за бажання однієї особи «бути хворою», йдеться в заяві.