У Харкові до Євробаскет-2015 побудують новий спорткомплекс - Добкін

Харків. 13 липня. УНІАН. У Харкові до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року планується побудувати новий спортивний комплекс.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі обласного телебачення сказав голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

Він наголосив, що після вдалого проведення Євро-2012 спортивну інфраструктуру Харкова продовжать розвивати, хоч і не такими високими темпами. За словами губернатора, цього року передбачено фінансування низки об’єктів на всій території Харківської області. Також в планах будівництво спортивного комплексу до чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року.

«Звичайно ж, чемпіонат Європи з баскетболу, який буде проводитися в 8 українських містах, дасть нам можливість побудувати нову спортивну арену, яку ми зможемо використовувати до, під час і після змагань. Місце для такої арени в місті вже обрано - недалеко від стадіону «Металіст». Це дозволить мати велику концентрацію спортивних споруд на невеликій території міста - такий собі куточок здоров’я та спорту», - сказав М.Добкін.

Утім, він зазначив, що для фінансування такого будівництва необхідно знайти інвестора, який захоче вкладати кошти в цей напрямок і надалі використовувати об’єкт у комерційних цілях.

На думку М.Добкіна, найбільш логічний підхід – державно-приватне партнерство, у цьому випадку будуть задіяні як кошти державного та обласного бюджетів, так і гроші інвестора.

«Ми повинні будемо знайти компанію, яка захоче інвестувати близько 20-30 млн дол США в будівництво нової спортивної арени. Сума чимала, але й споруда буде відповідною, і зможе прийняти від 7 до 10 тисяч глядачів», - сказав М.Добкін.