Платіні подякував Ярославському за чудову організацію в Харкові Євро-2012

Харків. 13 липня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель Платіні подякував президенту групи DCH, генеральному інвестору і координатору підготовки Харкова до Євро-12 Олександрові Ярославському за чудову організацію Турніру.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізувала проекти Євро-2012 у Харкові.

«Після трьох чудових матчів у Харкові час Євро для Вашого міста пройшов и чергова сторінка перегорнута», - йдеться у телеграмі Платіні на адресу Ярославського.

«Ви зіграли надзвичайно важливу роль у вдалому проведенні турніру». - відзначає президент УЄФА і від імені виконавчого комітету УЄФА та від свого імені особисто дякує бізнесменові «за чудову організацію матчів на стадіоні «Металіст».

У своєму привітанні Платіні наголошує, що «всі об’єкти інфраструктури Харкова впоралися з організацією та проведенням турніру».

«Я дякую Вам за те, що місто стало однією з візитівок Євро. Завдяки Вам чемпіонат Європи став синонімом справжнього європейського футбольного свята», - йдеться у привітанні Платіні.

За даними УЄФА, О.Ярославський профінансував 30% планових витрат на підготовку Харкова до Євро-2012, виділивши на ці цілі 300 млн. дол. Кошти вкладені в проекти приватно-державного партнерства: реконструкцію стадіону «Металіст» (30 % загальній вартості) та Міжнародного аеропорту «Харків» (фінансування будівництва 2 нових терміналів і реставрації історичної будівлі - 34 % загальній вартості проекту), а також у приватні інвестиційні проекти: будівництво першого в місті 5-зіркового готелю Kharkiv Palace 5* (штаб-квартира УЄФА), тренувальної бази ФК «Металіст», дитячої футбольної академії (Волонтерський центр УЄФА), стадіону «Динамо».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА