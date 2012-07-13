Програма «Доступне житло» є однією з найпрогресивніших у Європі

Харків. 13 липня. УНІАН. Програма «Доступне житло», запропонована Президентом України, одна з найпрогресивніших у Європі.

Про це розповів в ефірі програми обласного телебачення «Час влади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

«Умови отримання кредиту дуже прості, категорії, які можуть скористатися цією ініціативою, досить широкі в нашій країні, а кошти, які виділяються, дозволяють тільки Харківській області реалізувати через цю програму понад 1200 квартир. Кошти, які необхідні для цього, вже знаходяться на рахунках уповноважених банків», - сказав М.Добкін.

Він зазначив, що сьогодні отримано понад 170 заявок на кредит.

«Поки ми не спостерігаємо масового ажіотажу в цьому питанні. Люди придивляються, люди повинні зрозуміти, що ця програма не на один рік. Необхідно проводити роз`яснювальну роботу. Поки ще є, на жаль, у нашому суспільстві певна недовіра до держави. Занадто часто держава обіцяла одне, а в процесі реалізації обіцянок змінювалися правила. Коли люди зрозуміють, що це стабільна ситуація, що держава виконає всі взяті на себе зобов`язання, я гадаю, що бажаючих взяти участь у цій програмі буде набагато більше», - зазначив М.Добкін.