У Харкові закрито прес-центр «Трибуна-ТВ»

Харків. 28 вересня. УНІАН. У Харкові сьогодні закритий міський прес-центр «Трибуна-ТВ».

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-центру Андрій ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, приміщення було опечатано керівництвом готелю «Харків», де орендується приміщення. Причиною для закриття стала несвоєчасна сплата за оренду приміщення.

А.ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ не виключає, що це зроблено з політичних мотивів, оскільки його завчасно і офіційно не було попереджено про борги.

Крім того, сказав він, кілька днів тому він спалив у прес-центрі у прямому ефірі таблички з іменами мера міста Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, які, за його словами, жодного разу не відгукнулися на запрошення прес-центру взяти участь у дебатах з найгостріших проблем міста.

Також днями на місцевих телеканалах демонструвався ролик, створений "Трибуною-ТВ", на якому Г.КЕРНЕС гримає на М.ДОБКІНА під час запису на телебаченні.

Прес-центр «Трибуна-ТВ» працює у Харкові з початку цього року, і прес-конференції, які відбуваються тут, транслював на місцевих телеканалах «Фора» та «Сімон».

А.ВОЙЦЕХОВСЬКОГО дивує, що це зроблено за день до виборів.

Готель «Харків» належить бізнесмену Олександру ДАВТЯНУ, який входить до складу Харківського міськвиконкому.