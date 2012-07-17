Харківщина напрацьовує «дорожню карта» для розвитку підприємств і території

Харків. 17 липня. УНІАН. План заходів щодо формування транспортно-логістичного кластера - своєрідна «дорожня карта», яка дозволить розвиватися і підприємствам, і території Харківщини.

Про це сьогодні в ході розширеного засідання Робочої групи з формування транспортно-логістичного кластера в рамках роботи підгрупи «Підвищення конкурентоспроможності промисловості, транспорту і зв`язку» Харківського регіонального Комітету з економічних реформ сказав заступник голови Харківської облдежадміністрації Андрій Моченков, повідомляє сайт ОДА .

Зокрема він зазначив, що кластер досить неформальний організм, у якому беруть участь підприємства, вищі начальні заклади, адміністрація, а також страхові та консалтингові компанії.

«Всі зійшлися на думці, що проблема в цій галузі є. Вона існує за рахунок того, що вертикально інтегровані зв`язки порушуються. Не всі проблеми на місцях можна вирішити з центру. Прогрес триває, і нам, хочемо ми цього чи ні, потрібно буде брати участь у прийнятті рішень. Для того щоб ухвалювати рішення, має бути документ, який потрібно буде виконувати і в якому, заклавши ті проблеми, які бачите ви, були б запропоновані шляхи їх вирішення. Це був би компромісний документ, така дорожня карта, яка дозволяла б розвиватися і підприємствам, і території», - сказав А.Моченков.