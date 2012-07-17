В харківському дельфінарії народився малюк дельфіна

Харків. 17 липня. УНІАН. У харківському дельфінарії «Немо» народився малюк дельфіна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на тренера харківського дельфінарію Ірину Миронову, дельфін народився сьогодні о 6.45.

За словами І.Миронової, самка дельфіна Віта та її дитя почуваються добре. За сім’єю спостерігатимуть співробітники дельфінарію, але якщо знадобиться, то залучатимуться ветеринари.

«Вона (Віта – УНІАН) не підпливає до бортика, плаває лише на середині басейну разом з малятком. Батько Геша оберігає сімейство від інших дельфінів. Щоб вони змогли вдосталь наплаватися і звикнути, ми навіть скасували одну виставу. Маля зараз годується молоком матері», - розповіла тренер.

І.Миронова зазначила, що це перше народження в харківському дельфінарії. Віта виношувала плід 12 місяців.

За словами директора харківського зоопарку Олексія Григор’єва, народження потомства в дельфінаріях - велика рідкість. «Представники Євроазіатської асоціації акваріумів після відвідин дельфінарію в Харкові говорили про те, що тут створені найкращі умови для утримання дельфінів, а також для виношування потомства», - сказав О.Григор’єв.

За даними прес-служби міськради, ім’я маленькому дельфіну поки не дали. Для цього буде оголошений конкурс, умови якого опублікують на сайті дельфінарію. Переможця визначать у День міста - 23 серпня. Всього у дельфінарії мешкають сім дельфінів, включаючи новонароджене маля.