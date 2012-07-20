Тюремники виставили погрози Тимошенко на свій сайт

Харків. 20 липня. УНІАН. Прес-служба Державної пенітенціарної служби України опублікувала текст записки екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, в якій вона погрожує розбити вікно у своїй палаті Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, на сайті пенітенціарної служби зазначається, що текст заяви Ю.Тимошенко публікується «на численні запити ЗМІ».

«Я вас інформую, що я маю намір скористатися цим правом, та якщо протягом години мені не нададуть право телефонної розмови, я звільню вікно від скла та буду спілкуватися з тим, з ким вважаю за потрібне через телефони своїх прихильників під вікнами моєї лікарняної палати. Вас попереджаю про порушення Вами ст. 60 Конституції України та ст. 365 КК України», - йдеться в листі, скан-копія якого розміщена на сайті ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, вчора ДПтСУ розповсюдила інформацію про те, що Ю.Тимошенко «шантажує співробітників пенітенціарної служби і погрожує вибити вікно у лікарняній палаті» у відповідь на відмову надати право на телефонний дзвінок. У свою чергу захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко сьогодні заявив, що екс-прем’єр не збиралася вчора розбивати вікна у своїй палаті. Вона, у відповідності до чинного законодавства, вимагала надати право на телефонну розмову, щоб привітати члена своєї родини з днем народження.