На Харківщині протягом тижня потонуло 11 людей
11:12, 23 липня 2012Харьків
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Повідомляє МНС
Харків. 23 липня. УНІАН. Протягом тижня на водоймах Харківщини виявлено 11 тіл загиблих людей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, останній трагічний випадок загибелі підчас купання стався 21 липня.
На ставку поблизу села Домаха Лозівського району потонув чоловік, 1985 року народження, мешканець Лозової.
Всього з початку купального сезону в Харківській області потонуло 59 чоловік, з них двоє дітей.
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