На Харківщині протягом тижня потонуло 11 людей

Харків. 23 липня. УНІАН. Протягом тижня на водоймах Харківщини виявлено 11 тіл загиблих людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, останній трагічний випадок загибелі підчас купання стався 21 липня.

На ставку поблизу села Домаха Лозівського району потонув чоловік, 1985 року народження, мешканець Лозової.

Всього з початку купального сезону в Харківській області потонуло 59 чоловік, з них двоє дітей.