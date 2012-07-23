Тимошенко і Кокс говорили про політичну ситуацію в Україні

Харків. 23 липня. УНІАН. Зустріч колишнього президента Європарламенту Пета Кокса з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко у харківській лікарні тривала майже три години.

Як передає кореспондент УНІАН, автомобіль із П.Коксом у супроводі автомобілі ДАІ виїхав з території медичного закладу о 16.45.

Євроспостерігач за підсумками зустрічі не дав коментар журналістам.

В той же час захисник Ю.Тимошенко, народний депутати Сергій Власенко, який був присутній на цій зустрічі, зазначив, що П.Кокс та Ю.Тимошенко обговорили політичну ситуацію в Україні та хід судового процесу над екс-прем’єром.

Як повідомляв УНІАН, П.Кокс разом із колишнім Президентом Польщі Олександром Квасневський здійснюють від імені Європейського парламенту моніторинг судових засідань у справі Ю.Тимошенко.