ДПтСУ пропонує Тейшейрі ще раз просити про зустріч з Тимошенко

14:03, 26 липня 2012
Харьків
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Не знали про його відсутність в Україні

Олександр ЛІСІЦКОВ

Харків. 26 липня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України, даючи дозвіл на відвідання у лікарні екс-прем’єра Юлії Тимошенко послом ЄС Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою 24 липня, не знала про його відсутність в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Рівному керівник ДПтСУ Олександр Лісіцков.

Він повідомив: «Було прийнято рішення, знову ж таки, як виняток, надати право зустрітися їй з паном послом і з Турчиновим… Тимошенко свою згоду на зустріч дала, і нами було забезпечено всі ці заходи. А те, що не прибув пан посол, це вже не наше питання і не наша вина, й, очевидно, Тимошенко краще була проінформована, ніж ми. Ми цими відомостями не володіли. Тому, якщо буде його звернення і її заява про згоду, будемо надавати таку зустріч».

Як зазначив О.Лісіцков, у Ю.Тимошенко залишилася ще година невикористаного часу, і цю годину пенітенціарна служба готова надати у її розпорядження.

За його словами, пенітенціарна служба «виявляє гуманність до Юлії Тимошенко, і щоб не було якихось спекуляцій на цю тему, дозволяє їй, як виняток, більше разів бачитися з відвідувачами, ніж іншим засудженим, незважаючи на те, що ліміт таких побачень для неї вже вичерпано».

«Є відкритість, є розуміння. Ми даємо можливість поспілкуватися, обговорити ті чи інші теми, висловитися. Усе це нами робиться для того, щоб не було якихось спекуляцій і щоб не перекручували дані питання. Є питання політики, є питання в юридичній площині. Усе потрібно розділити, тому ми йдемо на такі кроки», - зазначив О.Лісіцков.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня у прес-службі Державної пенітенціарної служби поінформували, що, «незважаючи на те, що учора адміністрація Качанівської виправної колонії (№ 54) надала дозвіл Тимошенко Ю.В. на побачення із Тейшерою Ж.М. – останній на зустріч не прибув».

24 липня о 19.15 на офіційному сайті ДПтСУ з’явилася інформація про надання «у порядку виключення» ув’язненій В.Тимошенко дозволу на зустріч з першим заступником голови партії «Батьківщина» Олександром Турчиновим разом із послом ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою.

«Про прийняте рішення засуджену Ю.Тимошенко повідомлено», - йшлося у повідомленні. Про дату зустрічі не повідомлялося.

25 липня, після зустрічі з Ю.Тимошенко, О.Турчинов сказав журналістам, що був змушений скоротити дозволений час проведення зустрічі на одну годину, з чотирьох до трьох, щоб із Ю.Тимошенко мав змогу зустрітися посол Євросоюзу.

Пізніше на сторінці Представництва ЄС в Україні у Facebook було повідомлено, що очікувати на присутність посла ЄС у Харкові 25 липня та його зустріч з Ю.Тимошенко у лікарні було неможливо, оскільки він перебував у зарубіжній поїздці, про що офіційно було повідомлено МЗС України. Представництво ЄС не отримувало офіційного повідомлення від органів влади України про вищезгаданий дозвіл.

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