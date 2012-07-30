Німецькі лікарі просять для Тимошенко 8 тижнів спокою

Харкiв. 30 липня. УНІАН. Медики берлінської клініки «Шаріте» проситимуть надати екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко 8 тижнів спокою для продовження лікування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею після огляду Ю.Тимошенко повідомив журналістам голова правління клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль.

Він зазначив, що одразу після огляду Ю.Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» лікарі берлінської клініки «Шаріте» вирушають до Києва, де проведуть зустріч з віце-прем’єр-міністром – міністром охорони здоров’я України Раїсою Богатирьовою.

«Звертаємося з проханням на 8 тижнів отримати спокій, щоб отримати прогрес в лікуванні», - сказав К.М.Айнхойпль.

Він зауважив, що найближчим часом Ю.Тимошенко необхідно уникати стресових ситуацій, аби не погіршились результати попередньо проведеного лікування.

К.М.Айнхойпль підкреслив, що під час перебування екс-прем’єра у стаціонарі було досягнуто серйозного прогресу в її лікуванні. Однак через прояви алергії та пов’язане з нею припинення терапії останнім часом можна спостерігати деяке погіршення стану здоров’я екс-прем’єра.

«Що стосується стану здоров’я пані Ю.Тимошенко, то тут, під час перебування у лікарні №5, можна спостерігати достатньо серйозний прогрес, покращення стану здоров’я, однак через алергію, яка виникла 5 липня, ми були змушені перервати все терапевтичне лікування на 20 днів. Через цю вимушену паузу виникло деяке погіршення у загальній симптоматиці», - сказав К.М.Айнхойпль.

Він зауважив, що разом зі своїми німецькими колегами й українськими медиками склав план терапевтичного лікування Ю.Тимошенко.

К.М.Айнхойпль також відзначив добру взаємодію з українськими лікарями, їхній високий професіоналізм і бажання допомогти.

На питання, чи німецькі лікарі під поняттям спокій розуміють відмову від участі Ю.Тимошенко у судових процесах у будь-якому форматі, К.М.Айнхойпль сказав: «Я не хотів би розказувати свою думку з цього питання, найперше ми маємо обговорити це питання з компетентними органами».

Огляд Ю.Тимошенко провели члени міжнародної медичної комісії.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки "Шаріте".