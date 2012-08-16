Бережна: Харків заслуговує бути містом особливого статусу

Харків. 16 серпня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна вважає, що до 2020 року Харків має увійти до сотні кращих міст світу.

Свою точку зору вона висловила в інтерв`ю харківському інформаційному агентству «SQ».

«Мені здається, найголовніше для Харкова і харків`ян - реалізувати свою мрію і добитися мети, яку можна сформулювати так: до 2020 року Харків - у сотні кращих міст світу», - сказала нардеп. - Це і моя мета, і мета тієї команди, яка йде до парламенту, щоб представляти і лобіювати інтереси харків`ян. Ми ставимо перед собою амбітне завдання, і я впевнена, харків`яни підтримають нашу команду».

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чим на її погляд Харків поступається Києву, І.Бережна зазначила, що вважає неприйнятним по відношенню до столиці Слобожанщини та її жителів слово «поступаємося». «Харків - місто з унікальним інтелектуальним і творчим потенціалом. Тому швидше Києву в контексті Харкова потрібно думати про свою ідентифікацію. У Києві як нинішній столиці сконцентровані влада і бізнес, але в Харкові не менше підприємців, інтелектуалів, а місцеве керівництво - Михайла Марковича Добкіна і Геннадія Адольфовича Кернеса - я вважаю одними з найефективніших менеджерів в країні», - сказала народний депутат.

І.Бережна відзначила, що вважає за необхідне повернутися до ініціативи народного депутата Олександра Фельдмана про внесення змін до Конституції і затвердження в Основному законі особливого статусу ряду міст України, зокрема Харкова, Львова, Донецька та Одеси. На її думку, це має стати одним з основних завдань депутатів від Харківщини в новому скликанні.