Райсхауер відзначила позитивні зрушення у стані здоров’я Тимошенко

Харків. 16 серпня. УНІАН. Лікар німецької клініки «Шаріте» Аннет Райсхауер, яка прибула вчора до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» у Харкові, відзначила позитивні зрушення у стані здоров’я пацієнтки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу Галина Сіроштан - заступник начальника головного управління охорони здоров`я Харківської облдержадміністрації, заступник голови Міжнародної медкомісії з питань реабілітації Ю.Тимошенко.

За словами медика, сьогодні в ЦКЛ УЗ вітчизняні лікарі та А.Райсхауер обговорили результати останніх обстежень Ю.Тимошенко, зокрема стан здоров`я пацієнтки і сам процес її перебування в стаціонарі.

«Райсхауер відмітила позитивні зрушення у стані здоров`я пацієнтки, і лікарі сподіваються, що при жорсткому виконанні всіх призначень стан здоров`я буде покращуватися і надалі», - сказала Г.Сірошан.

При цьому, додала вона, згідно з рекомендаціями німецької лікарки, Ю.Тимошенко розширили кількість процедур. За словами Г.Сіроштан, А.Райсхауер не висловила жодних претензій до роботи лікарів ЦКЛ УЗ.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення стану здоров’я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».