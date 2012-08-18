У мусульман завершается праздник Рамазан

Харьков. 18 августа. УНИАН. Организация Национального Казачьего полка Азербайджанского землячества в Украине поздравляет всех соотечественников и мусульман мира с завершением праздника Рамазан.

От имени своей оргаизации пожелания по случаю праздника выразил руководитель организации, Герой Казацкого народа, генерал Фикрат Велиев.

«Завершается благословенный месяц Рамазан, в который была ниспослана наша священная книга Коран, - говорится в поздравлении. - В этом месяце мусульмане получают возможность полнее выполнить долг совести перед Аллахом и религией, переживают радость добрых деяний, чувств милосердия и сострадания, победы духовно-нравственного совершенства над соблазнами. В Украине, являющейся неотъемлемой частью мира, ежегодно торжественно проводятся национальные и религиозные церемонии, в том числе праздник Рамазан. Наши верующие граждане, с честью выдержав испытания поста, с чувством гордости провожают дни Рамазана, с удовольствием делятся радостью праздника. В эти дорогие для нас праздничные дни я разделяю все добрые намерения, желаю, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы».

Праздник Рамазан, озаряющий сердца божественной мудростью, призывает людей к миру, спокойствию и согласию, открывает путь к торжеству добрых деяний и благих дел в нашем обществе, - отметил Ф.Велиев. «От всей души поздравляю каждого из вас, мусульмане мира и наши соотечественники, с этим благословенным праздником, желаю вашим семьям счастья, благополучия, а вашим домам - достатка. Да примет Аллах ваш пост!», - выразил пожелания от имени Национального Казачьего полка Азербайджанского землячества в Украине руководитель организации.