У неділю на сході обіцяють дощі, грози

Харків. 18 серпня. УНІАН. Завтра в Україні без опадів, лише вдень у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями очікуються невеликі дощі та грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, у південній частині подекуди 18-22°, вдень 23-28°.

У Київській області у неділю опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-26°, у районі Бердянська 27°, у Дніпрі біля Києва 21°.