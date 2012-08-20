На Харківщині біля державного кордону виявлено нелегальний літак

Харків. 20 серпня. УНІАН. Службою безпеки України спільно з військовослужбовцями Державної прикордонної служби у двох кілометрах від державного кордону України на території Харківського району виявлено літак без бортового номера.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, Службою безпеки встановлено, що пілот літака – 36-річний мешканець Сумської області, не мав при собі ані посвідчення пілота, ані жодних реєстраційних документів на літальний апарат та інших передбачених законодавством документів.

Крім того, заявка на виконання польотів до органу управління повітряним рухом «Украерорух» також не подавалася. Пілот літака пояснював свої дії тим, що збирався виконувати авіаційно-хімічні роботи з обробки посівів. Ця інформація перевіряється.

Літак Х-32 «Бекас», який виготовляється харківською авіафірмою «Лілієнталь» і належить до класу надлегких літальних апаратів, вилучено.

Вирішується питання про передачу матеріалів до Харківської міжрайонної транспортної прокуратури для порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст.281 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів).