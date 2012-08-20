Харківщина за кількістю завойованих на Олімпіаді медалей посіла третє місце в Україні

Харків. 20 серпня. УНІАН. У ході ХХХ літніх Олімпійських ігор у Лондоні харківські спортсмени принесли для національної збірної України одну золоту та одну бронзову медалі.

Завдяки таким показникам Харківщина посідає третє місце в країні за кількістю медалей, завойованих на Олімпіаді.

Про це на брифінгу за підсумками засідання виконкому Харківської обласного відділення національного олімпійського комітету України зі спортсменами і тренерами - учасниками ХХХ літніх Олімпійських ігор повідомив голова Харківського обласного відділення національного олімпійського комітету України, губернатор Михайло Добкін.

«Якщо підсумувати всі виступи спортсменів-харків`ян починаючи з 1952 року, то сьогодні ми маємо 22 золоті медалі, 9 срібних і 13 бронзових медалей. Сподіваюся, з кожним роком число медалей буде тільки зростати. За кількістю медалей, завойованих у ході Олімпіади в Лондоні Харківщина знаходиться на третьому місці в країні, і при цьому у нас є величезний потенціал, що дозволяє поліпшити наші результати і показати більш високі досягнення на наступних Олімпійських іграх», - передає слова М.Добкіна прес-служба ХОДА.

За словами губернатора, підготовка до наступних Олімпійських ігор стартує найближчим часом і буде більш ретельною.

«Підготовка до наступних Олімпійських ігор починається буквально з цього місяця, і я гадаю, що рівень підготовки вже буде вищим, ніж до цієї Олімпіади. Ми не втратимо часу протягом усього підготовчого періоду, тому що якщо говорити про нинішню олімпійську команду, то вона тренувалася в непростих умовах. Сподіваюся, що наступні Олімпійські ігри відбудуться з повною готовністю нашої команди, а для цього ми всі маємо працювати на своїх місцях - спортсмени, тренери, бізнесмени, небайдужі до соціальних проблем, місцева влада», - сказав М.Добкін.

На знімку: харківський важкоатлет Олексій Торохтій - чемпіон XXX Олімпійських ігор.