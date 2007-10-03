“Наша Україна” не допустить виїзду Добкіна і Кернеса за межі України

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Фракція «Наша Україна» в Харківській міськраді вимагає від правоохоронних органів не допустити виїзду міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА за межі України.

Як передає кореспондент УНІАН, позицію фракції «Наша Україна» оголосив на сесії керівник фракції Андрій РУДЕНКО.

А.РУДЕНКО повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням перешкодити можливому виїзду керівників Харкова за кордон. За його словами, М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС спробують покинути країну у зв’язку з перемогою демократичних сил на дострокових парламентських виборах.

Вся інформація стала відома кореспонденту УНІАН зі слів колег-тележурналістів, оскільки до сесійної зали були зранку допущені лише вони, а решта журналістів через технічні причини у міськраді - був зайнятий прес-центр і не було трансляції по монітору - тривалий час не змогла спостерігати за ходом сесії.

А.РУДЕНКО звернув увагу на те, що вимоги фракції «Наша Україна» про необхідність відставки Г.КЕРНЕСА раніше не бралися до уваги депутатською більшістю. Він ще раз висловив претензії до секретаря міськради, який, на його думку, провадить політику непрозорості розгяду питань розподілу землі в місті, причетний до фальсифікацій на попередній сесії.