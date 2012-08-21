Президент Янукович 23 серпня відвідає Харків

Харків. 21 серпня. УНІАН. 22 серпня Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Харківської області.

Про це повідомляє прес-служба Президента

Як поінформували кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову облдержадміністрації Михайла Добкіна, планується, що В.Янукович візьме участь у відкритті пам`ятника Незалежності України на площі Конституції в Харкові, огляне реконструйований парк ім. Горького, а також зустрінеться з господарським активом Харківської області. В ході цієї зустрічі будуть обговорюватися питання, пов`язані з розвитком харківського регіону.

«За підсумками поїздки будуть дані доручення Президента України Кабінету міністрів і міністерствам для того, щоб дати новий імпульс усім тим проектам, які реалізуються або найближчим часом будуть реалізовані на території Харківської області», - повідомив М.Добкін.